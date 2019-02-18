2019-02-18T14:17:24+03:00
Спорт

Зарипов сыграет за «Ак Барс» в последнем домашнем матче регулярки против «Металлурга»

Начало встречи назначено на 19:30
Наиля ГАЛИМОВА
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Данис Зарипов.Данис Зарипов.Фото: Алина НИЗАМОВА
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18 февраля на домашнем льду «Татнефть Арены» казанский «Ак Барс» примет магнитогорский «Металлург». Это последний домашний матч казанцев в регулярном чемпионате этого сезона.

«Барсы» борются с гостями из Магнитогорска за третью строчку Восточной конференции. Сейчас команда Йозефа Яндача занимает четвёртое место и опережает казанцев на одно очко и одну позицию в таблице.

− По составу – сегодня в воротах также сыграет Александр Шарыченков, возвращается Данис Зарипов. Мы дали ему отдохнуть с прицелом на то, что он должен сыграть против своей бывшей команды, где он успешно выступал, - рассказал пресс-службе клуба тренер «Ак Барса» Александр Завьялов, - в остальном все то же самое – три пары защитников, по нападению без изменений. Да, у нас приболел Андрей Попов, и его заменит Артём Михеев.

Начало игры назначено на 19:30 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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