В Татарстане госавтоинспекторы помогли вытащить из заснеженного кювета грузовик с прицепом

СЕГОДНЯ 14:47 2019-02-18T14:47:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Во время патрулирования автодороги "Казань-Ульяновск" на территории Верхнеуслонского района республики сотрудники Госавтоинспекции Татарстана - старший лейтенант полиции Раис Аллямов и младший лейтенант полиции Ильнар Сайфутдинов увидели в кювете застрявший автомобиль КАМАЗ с прицепом.

Рядом был водитель, который рассказал, что он не справился с управлением и грузовик съехал в кювет, где застрял. Для того, чтобы выдернуть КАМАЗ из снежного плена, патрульные остановили другой грузовик. Сначала отцепили прицеп и выдернали его из кювета на доргу, затем вытащили прицеп.

- Водитель автомобиля МАЗ поблагодарил инспекторов ГИБДД за оказанную помощь, - сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU