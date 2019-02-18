В Марий Эл арестовали мужчин, избивших сотрудников ДПС

СЕГОДНЯ 13:53 2019-02-18T13:53:25+03:00

Возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти"

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Нападение на двух сотрудников ДПС МВД Марий Эл произошло 15 февраля поздно вечером в поселке Советском. Как уже успели установить сотрудники СУ СКР Марий Эл, в кафе поселка бурно отдыхала компания молодых людей. Затем они на двух автомобилях поехали гулять, и их остановил патрульный экипаж Госавтоинспекции республики. Водители, которые в этот момент были пьяны, решили скрыться. Их товарищи решили задержать офицеров и жестоко избили их.

Задержать двух участников нападения - молодых людей в возрасте 23-х и 26-ти лет, сумели подоспевшие коллеги инспекторов ДПС.

- По факту нападения на патрульных возбуждено уголовное дело постатье "Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти", - сообщили в пресс-службе СУ СКР Марий Эл. - В настоящее время нападавшим предъявлено обвинение, на время расследования они взяты под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU