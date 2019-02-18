В результате столкновения "Нивы" и "Гранты" погиб мужчина

СЕГОДНЯ 13:40 2019-02-18T13:40:54+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие произошло в Актанышском районе республики 18 февраля, в понедельник, в 7.15 на 2 километре автодороги "Актаныш-Поисево-Буляк". По предварительным данным, 58-летний водитель автомобиля "Шевроле Нива", двигаясь со стороны села Такталачук в сторону села Актаныш, превысил безопасную скорость и выехал на встречку.

Там его автомобиль врезался в отечественную легковушку "Лада Гранта". Отечественной легковушкой управлял 40-летний мужчина.

В результате столкновения травмы получили оба водителя и 58-летний пассажир "Шевроле". В больнице, несмотря на все усилия врачей, водитель "Шевроле" скончался, сообщили в МВД Татарстана. На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU