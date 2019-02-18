В Татарстане двое мужчин отравились бытовым газом
Инцидент произошел в Бавлах
По предварительным данным, причиной гибели мужчин стало отравление газомФото: Из материалов пресс-службы
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В Бавлах в строящемся частном доме на улице Загородной обнаружили тела двух мужчин - 50-ти и 58-летнего. По предварительным данным, все произошло изза отравления бытовым газом.
Мужчины работали при строитестве этого дома, ночевали также в нем. Для того, чтобы ночью не замерзнуть, включили бытовую горелку. Но огонь погас, и газ беспрепятственно вышел наружу, в результате чего спавшие рабочие получили отравление и погибли на месте.
- Причина происшествия устанавливается, - сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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