В Татарстане двое мужчин отравились бытовым газом

СЕГОДНЯ 13:16 2019-02-18T13:16:33+03:00

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В Бавлах в строящемся частном доме на улице Загородной обнаружили тела двух мужчин - 50-ти и 58-летнего. По предварительным данным, все произошло изза отравления бытовым газом.

Мужчины работали при строитестве этого дома, ночевали также в нем. Для того, чтобы ночью не замерзнуть, включили бытовую горелку. Но огонь погас, и газ беспрепятственно вышел наружу, в результате чего спавшие рабочие получили отравление и погибли на месте.

- Причина происшествия устанавливается, - сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU