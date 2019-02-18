В Чебоксарах трактор-снегоуборщик насмерть сбила женщину
Наезд на 34-летнюю жительницу столицы Чувашии произошел в субботу, 16 февраля, во дворе жилого дома по проспекту Мира. По предварительным данным, 29-летний тракторист-машинист во время уборки снега на придомовой территории при движении задним ходом совершил наезд прохожую.
- От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия, - сообщили в СУ СКР Чувашии. - По данному факту проводится доследственная проверка.
На данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. Во время проверки будут выяснять, как выполняется в этой организации техника безопасности при выполнении трактористом-машинистом работ.
ИСТОЧНИК KP.RU
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