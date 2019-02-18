В Казани во время пожара пострадала 70-летняя пенсионерка

СЕГОДНЯ 12:29 2019-02-18T12:29:57+03:00

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Пожар в квартире на втором этаже многоэтажки на улице Мусина произошел в воскресенье, 17 февраля, в в 11.53. Пожарных вызвали очевидцы, когда увидели дым из окна квартиры, где проживает 70-летняя пенсионерка.

Приехавших огнеборцев встретил мужчина, который рассказал, что люди из горящей квартиры и соседи вышли самостоятельно. К приезду спасателей происходило открытое горение мебели и оконной рамы на балконе квартиры. Общая площадь пожара составила четыре квадратных метра.

С огнем удалось справиться быстро, но без пострадавших не обошлось - отравление угарным газом получила 70-летняя пенсионерка. От госпитализации женщина отказалась.

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем, сообщили в МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU