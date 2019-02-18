2019-02-18T12:29:57+03:00
Происшествия

В Казани во время пожара пострадала 70-летняя пенсионерка

Пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Пожар произошел на балконеПожар произошел на балконеФото: Из материалов пресс-службы
Изменить размер текста:

Пожар в квартире на втором этаже многоэтажки на улице Мусина произошел в воскресенье, 17 февраля, в в 11.53. Пожарных вызвали очевидцы, когда увидели дым из окна квартиры, где проживает 70-летняя пенсионерка.

Приехавших огнеборцев встретил мужчина, который рассказал, что люди из горящей квартиры и соседи вышли самостоятельно. К приезду спасателей происходило открытое горение мебели и оконной рамы на балконе квартиры. Общая площадь пожара составила четыре квадратных метра.

С огнем удалось справиться быстро, но без пострадавших не обошлось - отравление угарным газом получила 70-летняя пенсионерка. От госпитализации женщина отказалась.

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем, сообщили в МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Казани остаются 15 проблемных недостроенных домов
«Ростелеком» создал типовое решение для безопасного сбора биометрических данных
Весну придется ждать до 1 апреля: Профессор КФУ рассказал, когда в Татарстан придет долгожданное потепление
Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин ушел в отпуск
В Татарстане госавтоинспекторы помогли вытащить из заснеженного кювета грузовик с прицепом
ВТБ увеличил портфель средств VIP-клиентов более чем на треть, объём портфеля инвестиционных продуктов вырос в два раза
Зарипов сыграет за «Ак Барс» в последнем домашнем матче регулярки против «Металлурга»
В Марий Эл арестовали мужчин, избивших сотрудников ДПС
В результате столкновения "Нивы" и "Гранты" погиб мужчина
В Татарстане двое мужчин отравились бытовым газом
В Чебоксарах трактор-снегоуборщик насмерть сбила женщину
В Чебоксарах на женщину и подростка рухнул снег с крыши
В Нижнекамске у ребенка выявили австралийский грипп
В Татарстане мужчина заблудился в заснеженном лесу
Метель в Татарстане: Из-за резкого ухудшения видимости автомобилистов просят воздержаться от поездок
В Казани пройдет презентация туристского потенциала Ямало-Ненецкого автономного округа
"Зенит" всухую обыграл "Локомотив"
Спрос на ипотеку ВТБ в Татарстане вырос в 1,5 раза
В Чебоксарах во время ДТП погиб 8-летний ребенок
В Казани водитель иномарки сбил насмерть пешехода
В Казани принудительно демонтировано 30 рекламных конструкций
Казань на рекламе заработала более 650 миллионов рублей
В Казани за 2018 год появилось 804 тысяч новых квадратных метров жилья
В Казани состоится фестиваль музыки народов Поволжья
В январе 2019 года в Марий Эл сильно увеличилось производство мяса и яиц
Фестиваль зимних игр «Кыш Батыр» в Татарстане посетили порядка 2 тысячи человек