В Чебоксарах на женщину и подростка рухнул снег с крыши

СЕГОДНЯ 12:12 2019-02-18T12:12:21+03:00

Снег упал на прохожих и отправил их в больницу Фото: Из материалов пресс-службы

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ЧП из-за схода снега с крыш в Чебоксарах происходили дважды - 15 и 16 февраля. В пятницу, 15 февраля, целый сугроб с крыши дома №15 на улице Водопроводной рухнул на 13-летнего подростка. С травмой головы он госпитализирован.

На следующий день, 16 февраля, снег упал с крыши I корпуса дома № 10 по улице Ленинского Комсомола на 28-летнюю прохожую. Ее увезли в больницу, где диагностировали травму ноги.

Во время совещания в мэрии Чебоксар сити-менеджер города предупредил глав управляющих компаний, что подобные случаи свидетельствуют об игнорировании правил безопасности со стороны коммунальщиков. В отношении нерадивых компаний будут предприняты установленные законом меры.

ИСТОЧНИК KP.RU