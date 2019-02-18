В Казани во время пожара пострадал 34-летний мужчина
ЧП произошло в Московском районе столицы Татарстана
Пожар начался в квартире жильца многоэтажного дома.Фото: Из материалов пресс-службы
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Пожар в квартире на шестом этаже дома на улице Ютазинской в Московском районе произошел 17 февраля в 22.53. Пожарных вызвал хозяин квартиры.
Прибывшим огнеборцам он рассказал, что из-за неосторожного обращения с огнем в спальной комнате начал гореть диван. Задымление было только в квартире, эвакуировать жильцов подъезда не потребовалось.
Общая площадь пожара составила один квадратный метр. С огнем хозяину удалось справиться самостоятельно, но он получил легкую степень отравления продуктами горения. От госпитализации мужчина отказался.
ИСТОЧНИК KP.RU
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