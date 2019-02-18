В Казани во время пожара пострадал 34-летний мужчина

СЕГОДНЯ 18:11 2019-02-18T18:11:38+03:00

Пожар начался в квартире жильца многоэтажного дома. Фото: Из материалов пресс-службы

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Пожар в квартире на шестом этаже дома на улице Ютазинской в Московском районе произошел 17 февраля в 22.53. Пожарных вызвал хозяин квартиры.

Прибывшим огнеборцам он рассказал, что из-за неосторожного обращения с огнем в спальной комнате начал гореть диван. Задымление было только в квартире, эвакуировать жильцов подъезда не потребовалось.

Общая площадь пожара составила один квадратный метр. С огнем хозяину удалось справиться самостоятельно, но он получил легкую степень отравления продуктами горения. От госпитализации мужчина отказался.

ИСТОЧНИК KP.RU