Метель в Татарстане: Из-за резкого ухудшения видимости автомобилистов просят воздержаться от поездок

СЕГОДНЯ 11:09 2019-02-18T11:09:12+03:00

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Сильный снегопад обрушился на Казань и другие города Татарстана еще накануне, 17 февраля. Сегодня снегопад не прекратится, а только силится и продлится еще, как минимум, сутки. Более того, снегопад перерастет в метель с ухудшением видимости до 500 метров. Порывы ветра будут достигать 23 м/с. На дорогах гололедица и снежные заносы.

В связи с ухудшением погодных условий татарстанские автоинспекторы настоятельно рекомендуют татарстанцам отказаться от поездок на личном автотранспорте, а если уж водители сели за руль, то хотя бы не покидать предлв населенных пунктов.

ГИБДД призывает водителей выбирать скорость, которая обеспечивала бы безопасность дорожного движения в сложных дорожно-метеорологических условиях. Следует воздерживаться от опасных маневров, в особенности, связанных с выездом на сторону дороги, предназначенную для встречного движения. При приближении к пешеходному переходу водителям следует быть особенно внимательными.

ИСТОЧНИК KP.RU