В Татарстане мужчина заблудился в заснеженном лесу
В службу "112" в воскресенье, 17 февраля, в 6.01 позвонил 33-летний мужчина и рассказал, что отправился в лес, и заблудился. Найти дорогу домой он самостоятельно не может и просит помощи.
Мужчина рассказал, что зашел в лес возле Чистополя. Пока его разыскивали, держали с ним связь по телефону два часа. Затем акуумулятор сел и разговор прервался.
- Мужчину нашли в 8.45 спасатели МЧС и сотрудники МВД, - сообщилив пресс-службе МЧС Татарстана. - Его вывели к магазину, где пострадавший передали медикм. Предварительный диагноз - обморожение рук. Предварительная причина происшествия – потеря ориентации на местности.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»