В Татарстане мужчина заблудился в заснеженном лесу

СЕГОДНЯ 11:28 2019-02-18T11:28:39+03:00

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В службу "112" в воскресенье, 17 февраля, в 6.01 позвонил 33-летний мужчина и рассказал, что отправился в лес, и заблудился. Найти дорогу домой он самостоятельно не может и просит помощи.

Мужчина рассказал, что зашел в лес возле Чистополя. Пока его разыскивали, держали с ним связь по телефону два часа. Затем акуумулятор сел и разговор прервался.

- Мужчину нашли в 8.45 спасатели МЧС и сотрудники МВД, - сообщилив пресс-службе МЧС Татарстана. - Его вывели к магазину, где пострадавший передали медикм. Предварительный диагноз - обморожение рук. Предварительная причина происшествия – потеря ориентации на местности.

ИСТОЧНИК KP.RU