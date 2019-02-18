В Казани пройдет презентация туристского потенциала Ямало-Ненецкого автономного округа
Казанцам представят интересную программу для отдыха
Казанцы смогут уехать в край к 1000 оленейФото: Из материалов пресс-службы
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О том, как можно отдохнуть в краю вечной мерзлоты, жителям столицы Татарстана расскажут в Комитете по туризму Татарстана. Два региона - Татарстана и Ямало-Ненецкий автономный округ наращивают межрегиональное сотрудничество и с этой целью жителям ресублики расскажут о туристских возможностях Ямала.
Для жителей региона это очень колоритное место для отдыха. Во время презентации расскажут о новой программе "Ямал. Край тысячи оленей", и пройдет дегустация деликатесов северной кухни.
Для удобства казанцев и тех, кто решит отправиться на Ямал, запущен регулярный авиарейс. Время в пути составит 4 часа 15 минут.
ИСТОЧНИК KP.RU