Спрос на ипотеку ВТБ в Татарстане вырос в 1,5 раза

СЕГОДНЯ 10:17 2019-02-18T10:17:51+03:00

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По итогам 2018 г. ВТБ в Татарстане выдал около 12 тысяч ипотечных кредитов на сумму 23,8 млрд рублей. Это в полтора раза выше показателя за 2017 год. Ипотечный портфель банка на 1 января 2019 г. составил 44 млрд рублей, увеличившись за год на 15%.

В 2018 г. более 4 тысяч клиентов банка приобрели недвижимость в строящихся домах. Объем выдач по данному направлению превысил 9,6 млрд рублей, что на 53% выше аналогичного показателя 2017 г. Средний чек ипотечного кредита в новостройке составил 2,1 млн рублей.

Практически половину от общего объема ипотечных кредитов в прошедшем году ВТБ в Татарстане выдал на приобретение готового жилья. Объем сделок на вторичном рынке увеличился по сравнению с 2017 г. на 34%. В этом сегменте было выдано 6,2 тыс. ипотечных кредитов на сумму 12 млрд рублей.

На цели рефинансирования банк выдал 1,3 тысячи ипотечных займов на общую сумму 2,2 млрд рублей, что превышает показатель за аналогичный период прошлого года в 2,6 раза.

Марьям Давлетшина, управляющий банком ВТБ в Татарстане, прокомментировала: «Итоги года показывают, что ипотека сегодня является самым востребованным кредитным продуктом в банке. Так, по данным ЦБ, в декабре каждый третий ипотечный кредит в Татарстане выдавал ВТБ, а на покупку строящего жилья – каждый второй. На спрос ипотечных продуктов в прошлом году повлияли ставки, которые были на исторически минимальном уровне, благодаря чему сложились наиболее выгодные условия для покупки недвижимости. Также этому способствовали специальные ценовые предложения от застройщиков».

ИСТОЧНИК KP.RU