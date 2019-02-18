В Чебоксарах во время ДТП погиб 8-летний ребенок

СЕГОДНЯ 10:06 2019-02-18T10:06:32+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие произошло 17 февраля в 15.50 на выезде из Чебоксар на Алатырском шоссе. По предварительным данным, возле микрорайона "Садовый" 33-летний водитель иномарки "Фольксваген" выехал на встречку и протаранил "Ладу Ларгус".

На момент ДТП в салоне иномарки было трое сыновей водителя - 10-летний и двое семилетних (мальчики - тройняшки, но одного из них в машине не было). В итоге один из близнецов получил травмы, не совместимые с жизнью. Его брат и их отец с серьезными травмами попали в больницу, сообщили в УГИБДД МВД Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU