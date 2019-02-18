В Казани водитель иномарки сбил насмерть пешехода

СЕГОДНЯ 09:43 2019-02-18T09:44:17+03:00

Пешеход от полученных травм скончался в "скорой" Фото: Из материалов пресс-службы

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Трагедия произошла 17 февраля на пересечении улицы Журналистов и Сибирского тракта в столице Татарстана. По предварительным данным, водитель иномарки "Мазда" лихачил на дороге - превысил безопасную скорость, "вилял" между автомобилями. Такое опасное вождение стало причиной наезда на пешехода.

Мужчина шел по обочинре дороги в попутном направлении, когда на него наехала "Мазда". Пострадавшему очевидцы ДТП вызвали "скорую помощь", но травмы оказались смертельными - мужчина скончался.

Водитель с места происшествия скрылся, сейчас его разыскивают сотрудники Госавтоинспекции столицы Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU