2019-02-18T09:44:17+03:00
Происшествия

В Казани водитель иномарки сбил насмерть пешехода

"Мазда" нарушителя с места наезда скрылась
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Пешеход от полученных травм скончался в "скорой"Пешеход от полученных травм скончался в "скорой"Фото: Из материалов пресс-службы
Изменить размер текста:

Трагедия произошла 17 февраля на пересечении улицы Журналистов и Сибирского тракта в столице Татарстана. По предварительным данным, водитель иномарки "Мазда" лихачил на дороге - превысил безопасную скорость, "вилял" между автомобилями. Такое опасное вождение стало причиной наезда на пешехода.

Мужчина шел по обочинре дороги в попутном направлении, когда на него наехала "Мазда". Пострадавшему очевидцы ДТП вызвали "скорую помощь", но травмы оказались смертельными - мужчина скончался.

Водитель с места происшествия скрылся, сейчас его разыскивают сотрудники Госавтоинспекции столицы Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24