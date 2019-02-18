В Казани водитель иномарки сбил насмерть пешехода
Трагедия произошла 17 февраля на пересечении улицы Журналистов и Сибирского тракта в столице Татарстана. По предварительным данным, водитель иномарки "Мазда" лихачил на дороге - превысил безопасную скорость, "вилял" между автомобилями. Такое опасное вождение стало причиной наезда на пешехода.
Мужчина шел по обочинре дороги в попутном направлении, когда на него наехала "Мазда". Пострадавшему очевидцы ДТП вызвали "скорую помощь", но травмы оказались смертельными - мужчина скончался.
Водитель с места происшествия скрылся, сейчас его разыскивают сотрудники Госавтоинспекции столицы Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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