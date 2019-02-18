2019-02-18T08:59:59+03:00
Общество

В Казани принудительно демонтировано 30 рекламных конструкций

Об этом рассказали в мэрии
Лика ИСАЕВА
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Во время еженедельного совещания в мэрии Казани стало известно, что существует проблема демонтажа рекламных конструкций, срок выдачи разрешений на их установку истек, но собственники не спешат их демонтировать.

- В 2018 году принудительно демонтировали 30 таких объектов, - сообщили специалисты управления рекламы Исполкома Казани.

За 2018 год была проведена ревизия 700 рекламных объектов на соответствие новым требованиям нормативных актов, и 546 из них не соответствовали новым требованиям. Основные причины - наличие подсветки в темное время суток и укладка кабеля подземным способом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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