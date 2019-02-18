2019-02-18T08:30:42+03:00
Общество

В Казани за 2018 год появилось 804 тысяч новых квадратных метров жилья

Об этом рассказали на совещании в мэрии
Лика ИСАЕВА
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Замруководителя исполкома Казани Азат Нигматзянов рассказал, что за 2018 год среди городов Приволжского федерального округа столица Татарстана заняла первое место как город, в котором возвели наибольшее количество жилья. План по строительству и вводу в эксплуатацию был перевыполнен и составил 804 тысячи квадратных метров.

28% жилья - это введение многоквартирных домов по республиканской программе "Социальная ипотека". 86% или 692,4 тысячи квадратных метров - многоэтажки.

Всего в Казани было построено 138 различных объектов, в том числе три школы и три детских сада, культурный центр на 300 мест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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