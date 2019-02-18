Казань на рекламе заработала более 650 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 08:24 2019-02-18T08:24:34+03:00

Об этом рассказали на "Деловом понедельнике" в мэрии

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В доход столицы Татарстана только от рекламы за 2018 год поступило 653,4 миллиона рублей. За 2018 год на 34% сократилось количество рекламных мест - до 890, и наибольшая часть коснулась сокращений еврощитов. Их стало меньше на 597 единиц.

В Казани было выдано 687 разрешений на установку отдельно стоящих рекламных конструкций. Рекламу на фасадах установят на 21 доме. На данный момент выдано 954 разрешений на установку и эксплуатацию рекламы.

Количество медиафасадов увеличилось, если в 2017 году их было 15, то в 2018 году их стало уже 26.

ИСТОЧНИК KP.RU