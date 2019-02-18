В Казани состоится предпремьерный показ мультфильма "Как приручить дракона 3"

СЕГОДНЯ 16:26 2019-02-18T16:26:19+03:00

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В среду, 20 ферваля, у жителей Казани будет возможность увидеть мультфильм "Как приручить дракона 3" за день до его официальной премьеры. Предпоказ картины состоится в 19.00 в кинотеатре "Киномакс-Южный".

Новую часть мультфильма о викингахж зрители ждали 4 года. На этот раз Иккинг и Беззубик столкнутся с безжалостным охотником на драконов, жаждущим уничтожить все, что им так дорого. История о нелегкой борьбе полюбившихся персонажей обещает быть интересной.

ИСТОЧНИК KP.RU