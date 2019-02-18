В Казани состоится предпремьерный показ мультфильма "Как приручить дракона 3"
Мероприятия пройдет в среду, 20 февраля, в кинотеатре "Киномакс-Южный"
Новую часть мультфильма о викингахж зрители ждали 4 года
Изменить размер текста:
В среду, 20 ферваля, у жителей Казани будет возможность увидеть мультфильм "Как приручить дракона 3" за день до его официальной премьеры. Предпоказ картины состоится в 19.00 в кинотеатре "Киномакс-Южный".
Новую часть мультфильма о викингахж зрители ждали 4 года. На этот раз Иккинг и Беззубик столкнутся с безжалостным охотником на драконов, жаждущим уничтожить все, что им так дорого. История о нелегкой борьбе полюбившихся персонажей обещает быть интересной.
ИСТОЧНИК KP.RU