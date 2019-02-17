Фестиваль зимних игр «Кыш Батыр» в Татарстане посетили порядка 2 тысячи человек

СЕГОДНЯ 17:11 2019-02-17T17:11:18+03:00

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В субботу, 16 февраля, в Болгаре состоялся фестиваль зимних игр «Кыш Батыр». Открытие мероприятия проходило возле Памятного знака. Участников и гостей фестиваля приветствовал глава района Камиль Нугаев и директор Болгарского государственного историко-архитектурного музея-заповедника Фаргат Мухаметов. К слову о посетивших игры – их количество составило рекордные 2 тысячи человек. В частности, в самих играх приняли участие более 20 команд, которые соревновались в номинациях «Современные лыжи» и «Историческое многоборье».

- Вместе с участниками мы пробежали несколько сотен километров, отстреляли огромное количество стрел, собрали топоры и копья. И мы надеемся, что каждый участник привёз с собой хорошие воспоминания и настроение! – отмечают организаторы «Кыш Батыра».

Фото: museum.tatar.ru

Во время фестиваля работали и развлекательные площадки. Здесь были представлены кузнечная и кожевенная мастерские, детская крепость и детский «джостинг», богатырское ристалище. Кроме того, у всех желающих была возможность попробовать жареное мясо, горячие оладушки, чай из самовара и приобрести изделия народно-художественных промыслов.

Фото: museum.tatar.ru

ИСТОЧНИК KP.RU