В январе 2019 года в Марий Эл сильно увеличилось производство мяса и яиц
На 3,3% увеличилось и производство молока
В январе 2019 года в республике было произведено 25,9 тысяч тонн мясаФото: Мила СТРИЖ
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Стало известно, что в январе текущего года в Марий Эл значительно увеличилось производство мяса и яиц. По сравнению с прошлым годом их показатели выросли более чем на 16%.
В частности, по данным Маристата, производство скота и птицы на убой выросло на 17,5% и составило порядка 25,9 тысяч тонн. В свою очередь, количество полученных яиц увеличилось на 16,3% - до 24,4 миллионов штук. Не остался на месте и показатель производительности молока, став больше на 3,3%. В январе его было получено 9,1 тысяч тонн.
ИСТОЧНИК KP.RU