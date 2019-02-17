В январе 2019 года в Марий Эл сильно увеличилось производство мяса и яиц

СЕГОДНЯ 18:13 2019-02-17T18:13:34+03:00

В январе 2019 года в республике было произведено 25,9 тысяч тонн мяса Фото: Мила СТРИЖ

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Стало известно, что в январе текущего года в Марий Эл значительно увеличилось производство мяса и яиц. По сравнению с прошлым годом их показатели выросли более чем на 16%.

В частности, по данным Маристата, производство скота и птицы на убой выросло на 17,5% и составило порядка 25,9 тысяч тонн. В свою очередь, количество полученных яиц увеличилось на 16,3% - до 24,4 миллионов штук. Не остался на месте и показатель производительности молока, став больше на 3,3%. В январе его было получено 9,1 тысяч тонн.

ИСТОЧНИК KP.RU