В Казани «Камаз» и трамвай не поделили дорогу
Авария произошла возле торгового центра на улице Рихарда Зорге
Фото: соцсети
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В разгар воскресенья, 17 февраля, жители Казани начали публиковать в соцсетях кадры необычной аварии. Так, на фотографиях видно, что дорогу не поделили грузовой «Камаз» и трамвай №4. Столкновение произошло возле торгового центра на улице Рихарда Зорге.
Судя по кадрам, водитель грузовика планировал повернуть направо и для этого выехал на трамвайные линии. В этот момент в него и врезался трамвай.
Точный обстоятельства инцидента сейчас выясняют сотрудники ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU