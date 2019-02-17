В Казани «Камаз» и трамвай не поделили дорогу

СЕГОДНЯ 14:02 2019-02-17T14:02:17+03:00

Изменить размер текста: A A

В разгар воскресенья, 17 февраля, жители Казани начали публиковать в соцсетях кадры необычной аварии. Так, на фотографиях видно, что дорогу не поделили грузовой «Камаз» и трамвай №4. Столкновение произошло возле торгового центра на улице Рихарда Зорге.

Судя по кадрам, водитель грузовика планировал повернуть направо и для этого выехал на трамвайные линии. В этот момент в него и врезался трамвай.

Точный обстоятельства инцидента сейчас выясняют сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU