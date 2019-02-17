В Елабуге потратят 134 миллиона рублей для того, чтобы удвоить запас питьевой воды в городе

СЕГОДНЯ 12:39 2019-02-17T12:39:30+03:00

Строительство второго резервуара на 20 тысяч кубических метров воды закончат осенью текущего года

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В Елабуге продолжается строительство второго резервуара на 20 тысяч кубических метров воды. На эти работы уже выделено 134 миллиона рублей, а закончить их планируется ближайшей осенью.

По информации городского водоканала, данный резервуара должен увеличить запас питьевой воды в два раза, вследствие чего ее количество достигнет 40 тысяч кубических метров. Помимо этого, сооружение даст возможность водоканалу провести очистку и дезинфекцию действующего резервуара.

ИСТОЧНИК KP.RU