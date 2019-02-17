Набережные Челны оказались одним из самых нелюбвеобильных городов России
Рейтинг был составлен на основе частоты упоминаний жителями Дня святого Валентина в социальных сетях
Фото: pixabay.com
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Едва россияне закончили отмечать День святого Валентина, появился рейтинг самых любвеобильных городов страны. Он был проведен на основе частоты упоминания людьми праздника в соцсетях. В общей сложности исследования коснулись 50 городов.
Так, по информации специалистов digital-агентства «Интериум» больше всего день всех влюбленных отмечали в Нефтекамске, а меньше всего в Набережных Челнах, Ульяновске и Хабаровске. Рейтинг татарстанского автограда составил всего 4,04.
Отметим, что Казань заняла в рейтинге 20 место с 5,99 баллами.
ИСТОЧНИК KP.RU