Чувашия купит 30 автомобилей, чтобы возить пенсионеров из сел в медучреждения
Стало известно, что Чувашия приобретет 30 отечественных автомобилей, чтобы возить пенсионеров из сел в медицинские учреждения. На эти цели из федерального бюджета уже выделено 43,6 миллиона рублей.
Отмечается, что на базе этих машин будут созданы мобильные бригады. Они будут выявлять людей старше 65 лет, у которых есть вероятность заболеть социально значимыми неинфекционными заболеваниями (онкологические заболевания, сахарный диабет, гипертоническая болезнь, психические расстройства). После их будут бесплатно отвозить в медицинские организации для обследования.
Несмотря на то, что автомобили будут приобретены к 1 августа текущего года, сами бригады начнут активно работать лишь с 1 января 2020 года. Программа рассчитана на 4 года.
ИСТОЧНИК KP.RU