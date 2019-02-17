Чувашия купит 30 автомобилей, чтобы возить пенсионеров из сел в медучреждения

СЕГОДНЯ 16:08 2019-02-17T16:08:57+03:00

Несмотря на то, что автомобили будут приобретены к 1 августа текущего года, сами бригады начнут активно работать лишь с 1 января 2020 года Фото: Андрей КОПАЛОВ

На это из федерального бюджета уже выделено 43,6 миллиона рублей

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Стало известно, что Чувашия приобретет 30 отечественных автомобилей, чтобы возить пенсионеров из сел в медицинские учреждения. На эти цели из федерального бюджета уже выделено 43,6 миллиона рублей.

Отмечается, что на базе этих машин будут созданы мобильные бригады. Они будут выявлять людей старше 65 лет, у которых есть вероятность заболеть социально значимыми неинфекционными заболеваниями (онкологические заболевания, сахарный диабет, гипертоническая болезнь, психические расстройства). После их будут бесплатно отвозить в медицинские организации для обследования.

Несмотря на то, что автомобили будут приобретены к 1 августа текущего года, сами бригады начнут активно работать лишь с 1 января 2020 года. Программа рассчитана на 4 года.

ИСТОЧНИК KP.RU