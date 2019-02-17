На капитальный ремонт домов Татарстана будет потрачено почти 6 миллиардов рублей
Из них 3,7 миллиарда – средства граждан республики
Оставшиеся 2 миллиарда рублей будут выделены из бюджета Татарстана и муниципальных образований. Такие цифры накануне, 16 февраляФото: Дмитрий РОМАНОВ
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В 2019 году в Татарстане будет отремонтировано порядка 936 многоквартирных домов. На эти цели будет потрачено 5, 8 миллиардов рублей. Известно, что 3,7 миллиарда из них средства граждан республики.
Оставшиеся 2 миллиарда рублей будут в равной части выделены из бюджетов Татарстана и муниципальных образований. Такие цифры накануне, 16 февраля, на совещании в доме правительства республики назвал министр строительства, архитектуры и ЖКХ региона Ирек Файзуллин.
ИСТОЧНИК KP.RU