На капитальный ремонт домов Татарстана будет потрачено почти 6 миллиардов рублей

СЕГОДНЯ 11:39 2019-02-17T11:39:23+03:00

Оставшиеся 2 миллиарда рублей будут выделены из бюджета Татарстана и муниципальных образований. Такие цифры накануне, 16 февраля Фото: Дмитрий РОМАНОВ

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В 2019 году в Татарстане будет отремонтировано порядка 936 многоквартирных домов. На эти цели будет потрачено 5, 8 миллиардов рублей. Известно, что 3,7 миллиарда из них средства граждан республики.

Оставшиеся 2 миллиарда рублей будут в равной части выделены из бюджетов Татарстана и муниципальных образований. Такие цифры накануне, 16 февраля, на совещании в доме правительства республики назвал министр строительства, архитектуры и ЖКХ региона Ирек Файзуллин.

ИСТОЧНИК KP.RU