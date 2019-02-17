В Казани конфликт школьницы с пенсионеркой закончился переломом руки

СЕГОДНЯ 10:59 2019-02-17T10:59:17+03:00

13-летняя девочка самостоятельно добралась до аптеки, где ей и вызвали врачей

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14 февраля, в одном из автобусов Казани школьница дверью сломала себе руку. Инцидент произошел на маршруте №89.

По информации «Вечерней Казани», 13-летняя девочка села в автобус на остановке «Завод ЖБИ» и намеревалась проехать до «Улицы Достоевского». Салон был переполнен, и ей пришлось встать у боковых перилл при входе. В какой-то момент к ней обратилась пенсионерка с просьбой немного подвинуться и пропустить ее к выходу. Школьница подвинулась, но женщина все равно толкнула ее, продвигаясь к двери.

В этот момент автоматическая дверь начала открываться, рука девочки оказалась зажата и сломалась. Несмотря на крики пострадавшей, никто не стал ей помогать. А кондуктор и вовсе равнодушно отметил, что «не стоило там стоять».

Не найдя помощи в автобусе, девочка вышла на остановке "Улица Аделя Кутуя" и направилась в аптеку. Уже там ей вызвали «скорую» и позвонили матери. Позже, в больнице, у пострадавшей диагностировали перелом лучевой кости со смещением в зоне роста и наложили гипс.

Известно, что мать школьницы уже написала письмо в приемную мэрии с просьбой разобраться в ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU