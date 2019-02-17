2019-02-17T10:59:17+03:00
Общество

В Казани конфликт школьницы с пенсионеркой закончился переломом руки

13-летняя девочка самостоятельно добралась до аптеки, где ей и вызвали врачей
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

14 февраля, в одном из автобусов Казани школьница дверью сломала себе руку. Инцидент произошел на маршруте №89.

По информации «Вечерней Казани», 13-летняя девочка села в автобус на остановке «Завод ЖБИ» и намеревалась проехать до «Улицы Достоевского». Салон был переполнен, и ей пришлось встать у боковых перилл при входе. В какой-то момент к ней обратилась пенсионерка с просьбой немного подвинуться и пропустить ее к выходу. Школьница подвинулась, но женщина все равно толкнула ее, продвигаясь к двери.

В этот момент автоматическая дверь начала открываться, рука девочки оказалась зажата и сломалась. Несмотря на крики пострадавшей, никто не стал ей помогать. А кондуктор и вовсе равнодушно отметил, что «не стоило там стоять».

Не найдя помощи в автобусе, девочка вышла на остановке "Улица Аделя Кутуя" и направилась в аптеку. Уже там ей вызвали «скорую» и позвонили матери. Позже, в больнице, у пострадавшей диагностировали перелом лучевой кости со смещением в зоне роста и наложили гипс.

Известно, что мать школьницы уже написала письмо в приемную мэрии с просьбой разобраться в ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Елабуге потратят 134 миллиона рублей для того, чтобы удвоить запас питьевой воды в городе
На капитальный ремонт домов Татарстана будет потрачено почти 6 миллиардов рублей
Укомплектованность поликлиник Татарстана медицинскими работниками в 2018 году составила всего 69,8%
В Йошкар-Оле в аварии пострадали двое взрослых и трое детей
В Чувашии браконьеры пытались сбежать от полицейских на тракторе
В Татарстане под тяжестью снега на отдыхающих упала крыша беседки
В Татарстане ожидается сильная гололедица
В Набережных Челнах в подъезде нашли пьяную 15-летнюю школьницу
На экраны Казани выходит фильм "Затерянные во льдах"
В Татарстане проходят зимние корпоративные игры
В Марий Эл осудили мужчину, напавшего на полицейского и хранившего взрывчатку
В ДТП маршрутки и грузовика погиб один человек, шестеро пострадали
В Татарстане рыбаки заблудились на Каме
В Татарстане на трассе М7 КАМАЗ на встречке протаранил "Шкоду" и "Ауди"
В Казани на улицу Кремлевская завезли тысячу тонн снега