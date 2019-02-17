В Набережных Челнах при пожаре погиб мужчина

СЕГОДНЯ 13:23 2019-02-17T13:23:59+03:00

Несчастный случай произошел на 12 этаже в доме №179 на Московском проспекте [фото]

Изменить размер текста: A A

В субботу, 16 февраля, в Набережных Челнах загорелась двухкомнатная квартира на 12 этаже многоэтажки. Приблизительно в 19:55 пожарные оперативно приехали у дому №179 на Московском проспекте. Однако, по словам свидетелей, проехать им какое-то время мешал припаркованный на тротуаре автомобиль.

Фото: соцсети

В процессе тушения было обнаружено и передано медикам тело 52-летнего мужчины. К сожалению, последние смогли лишь констатировать его смерть.

Со слов очевидцев, с которыми удалось связаться "КП-Казань", до прибытия помощи из горящей квартиры самостоятельно эвакуировались два человека.

ИСТОЧНИК KP.RU