2019-02-17T13:23:59+03:00
Происшествия

В Набережных Челнах при пожаре погиб мужчина

Несчастный случай произошел на 12 этаже в доме №179 на Московском проспекте [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В субботу, 16 февраля, в Набережных Челнах загорелась двухкомнатная квартира на 12 этаже многоэтажки. Приблизительно в 19:55 пожарные оперативно приехали у дому №179 на Московском проспекте. Однако, по словам свидетелей, проехать им какое-то время мешал припаркованный на тротуаре автомобиль.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

В процессе тушения было обнаружено и передано медикам тело 52-летнего мужчины. К сожалению, последние смогли лишь констатировать его смерть.

Со слов очевидцев, с которыми удалось связаться "КП-Казань", до прибытия помощи из горящей квартиры самостоятельно эвакуировались два человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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