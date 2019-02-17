2019-02-17T09:45:02+03:00
Общество

Укомплектованность поликлиник Татарстана медицинскими работниками в 2018 году составила всего 69,8%

Президент республики Рустам Минниханов назвал острой проблему нехватки врачей
Алина ГАБДУЛИНА
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Выходом из сложившейся ситуации Марат Садыков видит в усилении контроля за исполнением обязательств по договору целевого обучения и строительстве ипотечного жилья для молодых специалистов в малочисленных районахВыходом из сложившейся ситуации Марат Садыков видит в усилении контроля за исполнением обязательств по договору целевого обучения и строительстве ипотечного жилья для молодых специалистов в малочисленных районахФото: Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Стало известно, что в прошлом году укомплектованность поликлиник Татарстана медицинскими кадрами составила всего 69,8%. Об этом на совещании в доме правительства республики сообщил министр здравоохранения республики Марат Садыков. В частности на 10 тысяч человек населения в регионе в среднем приходится не более 35 врачей и 90,7 медработников.

В частности нехватка кадров коснулась Менделеевской Центральной районной больницы (укомплектованность – 47,5% персонала), Спасской ЦРБ (50%), Мензелинской ЦРБ (50,8%), Чистопольской ЦРБ (51,1%), Заинской ЦРБ (51,8%), Нижнекамском районе (54,5%), Лениногорской ЦРБ (55,1%), Сармановской ЦРБ (57%), в Альметьевском районе (57,3%), в Набережных Челнах (59,4%), в Тетюшской ЦРБ (60,1%) и в Актанышской ЦРБ (60,4%).

Глава Татарстана Рустам Минниханов, также присутствовавший на совещании, назвал эту проблему острой.

Выходом из сложившейся ситуации Марат Садыков видит в усилении контроля за исполнением обязательств по договору целевого обучения и строительстве ипотечного жилья для молодых специалистов в малочисленных районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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