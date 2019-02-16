В Йошкар-Оле в аварии пострадали двое взрослых и трое детей

СЕГОДНЯ 17:56 2019-02-16T17:56:49+03:00

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Столкновение между "Ладой Ларгус" и "Шкодой" произошло 16 февраля рано утром в пригороде Йошкар-Олы. По предварительным данным, водитель отечественного автомобиля "Лада Ларгус" на 9 километре автодороги "Йошкар-Ола-Уржум" превысил безопасную скорость, вылетел на встречку в условиях сложной метеорологичской обстановки и протаранил "Шкоду". В салоне иномарки находились кроме родителей трое детей.

- В результате ДТП в больницу доставлены водитель отечественного автомобиля и четверо пассажиров иномарки, среди которых трое детей, - сообщили в УГИБДД МВД Марий Эл. - Вероятно, водитель "Лады Ларгус" мог находиться в состоянии опьянения. Обстоятельства устанавливаются. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU