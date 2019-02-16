В Чувашии браконьеры пытались сбежать от полицейских на тракторе

СЕГОДНЯ 16:05 2019-02-16T16:05:27+03:00

Изменить размер текста: A A

ЧП произошло 13 февраля в Ибресинском районе республики. Местные охотоведы услышали со стороны леса несколько выстрелов. В этот период времени охота запрещена, и охотоведы поняли, что это браконьеры. Вместе с полицейскими они перегородили единственный выезд из леса, но злоумышленники стали выбираться на тракторе. Скрыться не смогли - объехав засаду, увязли в снегу.

Задержанными оказались два пенсионера - 60-ти и 62-х лет. Заявили, что просто выехали пристрелять свои ружья. Полицейские обнаружили на них следы - кровь, остатки мяса и шерсть животного. В километре от места задержания отыскали разделаную тушу лося. При помощи металлоискателя нашли пули и отстреляные гильзы.

В отношении двух мужчин возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная охота". Причиненный государству ущерб составил 240 тысяч рублей. Мужчинам грозит или штраф до 1 миллиона рублей, или лишение свободы до двух лет. На время следствия их взяли под стражу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/692258" frameborder="0"></iframe> В Чувашии поймали браконьеров, застреливших лося.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU