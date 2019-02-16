В Татарстане ожидается сильная гололедица

СЕГОДНЯ 14:17 2019-02-16T14:17:42+03:00

Во время тумана надо быть бдительным Фото: Из материалов пресс-службы

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МЧС Татарстана опубликовало прогноз погоды на ночной период 16-17 февраля и дневное время в воскресенье, 17 февраля. Как сообщили в Управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана, ночью и днем 17 февраля в республике и в Казани местами на дорогах ожидается сильная гололедица. При этом водителям стоит обратить внимание на то, что ночью и утром в воскресенье, 17 февраля, местами на ожидается туман.

Чрезвычайное ведомство рекомендует населению следовать рекомендациям во время гололедицы: подготовить малоскользящую обувь во избежание травм, например.

Если вдруг вы попали в туман, то необходимо иметь при себе исправные средства связи, приборы навигации. При ухудшении видимости следует принять меры для того, чтобы не потерять ориентацию на местности.

Напоминаем: туман и гололедица представляют серьезную опасность всем участникам дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU