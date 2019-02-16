2019-02-16T13:29:02+03:00
Происшествия

В Набережных Челнах в подъезде нашли пьяную 15-летнюю школьницу

Девушку увезли в больницу с признаками алкогольного отравления
Лика ИСАЕВА
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Пьяную школьницу увезли в больницуПьяную школьницу увезли в больницуФото: Из материалов пресс-службы
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Жители поселка ЗЯБ в Набережных Челнах вечером 14 февраля обнаружили в подъезде 15-летнюю девочку. Школьница была с признаками сильного алкогольного отравления - от нее пахло спиртным, сознание было смутным, и девочка не могла устоять на ногах.

Вызванные на место ЧП медики приняли решение увезти подростка с признаками алкогольного опьянениия в больницу.

Во время попытки опроса девушки выяснилось, что они в компании друзей отмечали 14 февраля, День святого Валентина. Выпили, а потом подруга помогала школьнице добраться до дома. Но сделать это не смогла и оставила ее в подъезде чужого дома, чтобы та не замерзла на улице.

По факту обаружения подростка с признаками опьянения материала дела переданы в комиссию по делам несовершеннолетних.

ИСТОЧНИК KP.RU

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