На экраны Казани выходит фильм "Затерянные во льдах"
На экраны казанских кинотеатров выходит дебютный фильм бразильского режиссера Джо Пенны "Затерянные во льдах". Российская премьера состоится 21 февраля.
Но мировая премьера картины прошла в рамках Каннского кинофестиваля в 2018 году. Это история о пилоте Хаксли, самолет которого терпит крушение в арктической пустыне — ледяной, снежной, оторванной от мира. Там температура воздуха может опускаться до 70 С. Хаксли отчаянно борется за жизнь, он уже научился справляться с холодом, охотиться, чтобы прокормить себя. И судьба сводит его со случайной попутчицей. Теперь их уже двое на краю земли, и их ждет опасное путешествие и серьезная битва за выживание.
ИСТОЧНИК KP.RU
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