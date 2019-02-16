На экраны Казани выходит фильм "Затерянные во льдах"

СЕГОДНЯ 12:10 2019-02-16T12:10:53+03:00

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На экраны казанских кинотеатров выходит дебютный фильм бразильского режиссера Джо Пенны "Затерянные во льдах". Российская премьера состоится 21 февраля.

Но мировая премьера картины прошла в рамках Каннского кинофестиваля в 2018 году. Это история о пилоте Хаксли, самолет которого терпит крушение в арктической пустыне — ледяной, снежной, оторванной от мира. Там температура воздуха может опускаться до 70 С. Хаксли отчаянно борется за жизнь, он уже научился справляться с холодом, охотиться, чтобы прокормить себя. И судьба сводит его со случайной попутчицей. Теперь их уже двое на краю земли, и их ждет опасное путешествие и серьезная битва за выживание.

ИСТОЧНИК KP.RU