В Татарстане проходят зимние корпоративные игры

СЕГОДНЯ 11:33 2019-02-16T11:33:45+03:00

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В Татарстане стартовали Зимние корпоративные игры, которые впервые проходят под эгидой Всероссийского физкультурно-спортивного общества "Трудовые резервы".

- Целью создания этого общества мы видим не просто развитие массового спорта, а максимальную вовлеченность сотрудников корпорации, а также других организаций в здоровый образ жизни для того, чтобы люди занимались спортом на любительском уровне регулярно, - заявил во время открытия президент ВФСО Илья Галаев.

Участники спортивного праздника - а это более 1000 человек, в пятницу и в субботу будут выяснять, кто же из них станет победителем в более, чем 25 видах спорта. Среди традиционных зимних видов спорта - лыжные гонки, сноуборд, хоккей, футбол. Будут проходить соревнования и по волейбол, стритболу, легкой атлетики. Сотрудники корпораций стадут нормативовы ГТО, и посоревнуются в интеллектуальных видах спорта, такие, как шашки, шахматы и многое другое. Также в рамках игр 16 февраля состоится футбольный турнир среди незрячих спортсменов категории В1.

ИСТОЧНИК KP.RU