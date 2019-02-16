В Марий Эл осудили мужчину, напавшего на полицейского и хранившего взрывчатку

СЕГОДНЯ 10:56 2019-02-16T10:56:24+03:00

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Приговор 32-летнему жителю Волжска огласили 15 февраля. Он признан виновным "Угрозе с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти", а также "Незаконное хранение и врзывчатых веществ" и "Незаконное изготовление взрывчатых веществ".

Во время следствия и суда выяснилось, что мужчина находился под административным надзором в Волжске после своего освобождения из мест лишения свободы. За нарушение требований он был привлечен к административной ответственности и суд приговорил его к адинистративному аресту. Услышав это, злоумышленник выхватил бритву и, находясь в здании суда, пообещал расправиться со своим куратором из правоохранительных органах.

Его квартиру обыскали, и обнаружили там предметы, которые экспертиза признала легковоспламеняющейся жидкостью, взрывчатым веществом. Одна из экспертиз проводилась в институте криминалистики Центра специальной техники ФСБ в Москве.

- Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафа в размере 150 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе СУ СКР Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU