В Татарстане рыбаки заблудились на Каме

СЕГОДНЯ 08:54 2019-02-16T08:54:31+03:00

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На телефон "112" позвонил татарстанец и рассказал, что не может отыскать на льду реки Кама пятерых рыбаков. Рано утром 15 февраля, в 7.00, он на своем снегоходе с прицепом-санями отвез знакомых на рыбалку. Проехали по льду 3-4 километра в сторону Камского Устья, там он их и оставил. Договорились, что "таксист" вернется за рыбаками во второй половине дня, но когда тот отправился забирать "клиентов", то попросту не нашел место, где оставил их.

Искать потерявшихся рыбаков отправились спасатели ГИМС Лаишевского района на двух снегоходах. Поиски осложнялись сильным ветром, шёл снегопад. Отыскать рыбаков сумели в 17.20 на острове в девяти километрах от села Атабаево и доставили их на берег.

- От медицинской помощи спасенные отказались, - сообщили в МЧС Татарстана. - Пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU