В Татарстане на трассе М7 КАМАЗ на встречке протаранил "Шкоду" и "Ауди"

СЕГОДНЯ 19:30 2019-02-15T19:30:10+03:00

В аварии пострадали люди Фото: Из материалов пресс-службы

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Авария с участием грузовика КАМАЗ и легковушек-иномарок "Шкода" и "Ауди" произошла 15 февраля примерно в 16.40 на 796 километре федеральной автодороги М7 "Москва – Уфа" . По предварительным данным, водитель автомобиля КАМАЗ в условиях плохой видимости - метель и снегопад, превысил безопасную скорость и вылетел на встречку. Там его грузовик протаранил две иномарки - "Шкода" и "Ауди".

- Количество пострадавших и обстоятельства происшествия уточняются, - сообщили УГИБДД МВД Татарстана. - На месте работают сотрудники ГИБДД.

По информации от собственных источников "КП-Казань" в правоохранительных органах, в ДТП пострадали два человека.

ИСТОЧНИК KP.RU