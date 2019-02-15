В Татарстане на трассе М7 КАМАЗ на встречке протаранил "Шкоду" и "Ауди"
Авария с участием грузовика КАМАЗ и легковушек-иномарок "Шкода" и "Ауди" произошла 15 февраля примерно в 16.40 на 796 километре федеральной автодороги М7 "Москва – Уфа" . По предварительным данным, водитель автомобиля КАМАЗ в условиях плохой видимости - метель и снегопад, превысил безопасную скорость и вылетел на встречку. Там его грузовик протаранил две иномарки - "Шкода" и "Ауди".
- Количество пострадавших и обстоятельства происшествия уточняются, - сообщили УГИБДД МВД Татарстана. - На месте работают сотрудники ГИБДД.
По информации от собственных источников "КП-Казань" в правоохранительных органах, в ДТП пострадали два человека.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Татарстане»