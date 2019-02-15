В Казани на улицу Кремлевская завезли тысячу тонн снега

СЕГОДНЯ 19:02 2019-02-15T19:02:24+03:00

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Все дело в том, что в эти дни в центре Казани на улице Кремлевская проходит очередной этап съемок фильма «Зулейха открывает глаза» по роману татарстанской писательницы Гузель Яхиной.

Для антуража туда было решено завезти около тысячи тонн снега. Необычному в городе процессы помогла в эту пятницу и погода – во второй половине дня на столицу Татарстана обрушилась метель со снегопадом.

Также на улице Кремлевская создали декорации, которые должны показать зрителю ярморочную торговлю. А чтобы ничего не напоминало о 21-веке, сняли все дорожные знаки и таблички. Вместо всего этого там развесят советские плакаты и флаги.

К слову, сцены, которые снимут в центре Казани, станут самыми массовыми. Будет задействовано 150 человек и 30 конных обозов.

Съемки в Казани завершатся 18 февраля. После этого дорожные службы приступят к вывозу снега.

ИСТОЧНИК KP.RU