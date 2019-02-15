2019-02-15T19:02:24+03:00
Общество

В Казани на улицу Кремлевская завезли тысячу тонн снега

Также помогла и погода
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: Марат МугиновФото: Марат Мугинов
Изменить размер текста:

Все дело в том, что в эти дни в центре Казани на улице Кремлевская проходит очередной этап съемок фильма «Зулейха открывает глаза» по роману татарстанской писательницы Гузель Яхиной.

Для антуража туда было решено завезти около тысячи тонн снега. Необычному в городе процессы помогла в эту пятницу и погода – во второй половине дня на столицу Татарстана обрушилась метель со снегопадом.

Также на улице Кремлевская создали декорации, которые должны показать зрителю ярморочную торговлю. А чтобы ничего не напоминало о 21-веке, сняли все дорожные знаки и таблички. Вместо всего этого там развесят советские плакаты и флаги.

К слову, сцены, которые снимут в центре Казани, станут самыми массовыми. Будет задействовано 150 человек и 30 конных обозов.

Съемки в Казани завершатся 18 февраля. После этого дорожные службы приступят к вывозу снега.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Татарстане на трассе М7 КАМАЗ на встречке протаранил "Шкоду" и "Ауди"
Жителя Набережных Челнов будут судить за попытку расстрела охраны ночного клуба
В Чувашии создадут производство пероксида водорода за 5,6 миллиардов рублей
В Чувашии экс-директор бассейна, в котором утонул ребенок, отделался условным сроком
Дмитрий Медведев включил Татарстан в Волго-Камский макрорегион
Международное агентство повысило кредитные рейтинги Татарстана и Чувашии
В Йошкар-Оле прохожий чудом избежал встречи с рухнувшим с крыши сугробом
Первые триста работ заявлены на конкурс «Ростелекома» для журналистов и блогеров
В Чувашии построят региональный центр для одаренных детей
В Татарстане запустят сеть городских курортов с демократичными ценами
ВТБ Капитал Инвестиции стал инвестиционным консультантом международной группы Generali
В Казани во время пожара полностью сгорел дом
В Татарстане приставы закрыли нелегальный детсад
Депутаты просят все-таки ввести в Казани студенческий проездной
"11 человек наберем, чтобы играть?": "Рубин" покинул очередной футболист
В Татарстане церковный суд лишил сана священника обвиненного в глумлении над Христом»
ВТБ Лизинг продлевает скидки на автомобили Volkswagen
Концерт Стаса Михайлова в Набережных Челнах отменили
В Татарстане при пожаре погибли мать и сын, а также пострадал их сосед
В День всех влюбленных казанцы сдали 97 литров крови
В Татарстане на трассе М7 перевернулась легковушка, погиб водитель