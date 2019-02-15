Жителя Набережных Челнов будут судить за попытку расстрела охраны ночного клуба

СЕГОДНЯ 18:12 2019-02-15T18:12:56+03:00

Пьяного мужчину выставили из заведения, но он вернулся с ружьем [видео]

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34-летнего Азата Хикматуллина обвиняют по уголовной статье («покушение на убийство двух и более лиц, в связи с осуществлением данными лицами служебной деятельности, совершенное общеопасным способом».

По версии следствия, 29 декабря прошлого года в Набережных Челнах Хикматуллин выпивал в одном из ночных клубов на бульваре Кол Гали. Когда же он по пьяни начал неадекватно себя вести, его выставила охрана заведения.

Но мужчина решил не оставлять это дело просто так. Он заехал домой, взял там ружье и вместе с ним вернулся в клуб. Перед входом он зарядил 4 патрона и попытался расстрелять охранников. Однако им удалось обезвредить нападавшего еще до того, как он нажмет на курок.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="636" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/685450" frameborder="0"></iframe> Пьяный татарстанец пытался застрелить охранников ночного клуба.

- Свою вину Хикматуллин не признал. Сейчас он находится под стражей, - сообщили в следственном комитете Татарстана. – Расследование данного уголовного дела завершено и его материалы уже направлены в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU