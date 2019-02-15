Дмитрий Медведев включил Татарстан в Волго-Камский макрорегион

СЕГОДНЯ 17:23 2019-02-15T17:23:00+03:00

Одна из целей этого шага – сокращение межрегиональный различий в уровне и качестве жизни людей

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал Стратегию пространственного развития до 2025 года, согласно которой в стране создаются 12 макрорегионов: Центральный, Центрально-Черноземный, Северо-Западный, Северный, Южный, Северо-Кавказский, Волго-Камский, Волго-Уральский, Уральско-Сибирский, Южно-Сибирский, Ангаро-Енисейский и Дальневосточный.

В частности, в Волго-Камский макрорегион вошли Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Удмуртия, Чувашия, Пермский край, Кировская и Нижегородская области; а в Волго-Уральский - Башкортостан, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Саратовская и Ульяновская области.

Одна из целей Стратегии пространственного развития – это сокращение межрегиональный различий в уровне и качестве жизни людей.

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ИСТОЧНИК KP.RU