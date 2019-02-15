2019-02-15T17:23:00+03:00
Общество

Дмитрий Медведев включил Татарстан в Волго-Камский макрорегион

Одна из целей этого шага – сокращение межрегиональный различий в уровне и качестве жизни людей
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий МедведевСоответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий МедведевФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал Стратегию пространственного развития до 2025 года, согласно которой в стране создаются 12 макрорегионов: Центральный, Центрально-Черноземный, Северо-Западный, Северный, Южный, Северо-Кавказский, Волго-Камский, Волго-Уральский, Уральско-Сибирский, Южно-Сибирский, Ангаро-Енисейский и Дальневосточный.

В частности, в Волго-Камский макрорегион вошли Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Удмуртия, Чувашия, Пермский край, Кировская и Нижегородская области; а в Волго-Уральский - Башкортостан, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Саратовская и Ульяновская области.

Одна из целей Стратегии пространственного развития – это сокращение межрегиональный различий в уровне и качестве жизни людей.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Татарстане на трассе М7 КАМАЗ на встречке протаранил "Шкоду" и "Ауди"
В Казани на улицу Кремлевская завезли тысячу тонн снега
Жителя Набережных Челнов будут судить за попытку расстрела охраны ночного клуба
В Чувашии создадут производство пероксида водорода за 5,6 миллиардов рублей
В Чувашии экс-директор бассейна, в котором утонул ребенок, отделался условным сроком
Международное агентство повысило кредитные рейтинги Татарстана и Чувашии
В Йошкар-Оле прохожий чудом избежал встречи с рухнувшим с крыши сугробом
Первые триста работ заявлены на конкурс «Ростелекома» для журналистов и блогеров
В Чувашии построят региональный центр для одаренных детей
В Татарстане запустят сеть городских курортов с демократичными ценами
ВТБ Капитал Инвестиции стал инвестиционным консультантом международной группы Generali
В Казани во время пожара полностью сгорел дом
В Татарстане приставы закрыли нелегальный детсад
Депутаты просят все-таки ввести в Казани студенческий проездной
"11 человек наберем, чтобы играть?": "Рубин" покинул очередной футболист
В Татарстане церковный суд лишил сана священника обвиненного в глумлении над Христом»
ВТБ Лизинг продлевает скидки на автомобили Volkswagen
Концерт Стаса Михайлова в Набережных Челнах отменили
В Татарстане при пожаре погибли мать и сын, а также пострадал их сосед
В День всех влюбленных казанцы сдали 97 литров крови
В Татарстане на трассе М7 перевернулась легковушка, погиб водитель