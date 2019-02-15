2019-02-15T16:44:48+03:00
Происшествия

В Йошкар-Оле прохожий чудом избежал встречи с рухнувшим с крыши сугробом

Происшествие зафиксировала камера наружного видеонаблюдения [видео]
Лика ИСАЕВА
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
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В Йошкар-Оле около многоэтажного дома на улице Первомайской прохожий едва не оказался погребенным под сугробом. Снежная глыба упала к его ногам прямо с крыши. Все это запечатлела камера наружного видеонаблюдения.

В Йошкар-Оле прохожий чудом избежал встречи с рухнувшим с крыши сугробом.соцсети

До этого момента перед мужчиной по тому самому месту, куда потом с высоты упадет глыба, пройдет несколько человек. Только чудом этот прохожий оказался невредим. Прибавь он чуть шагу и точно бы оказался погребенным пол снегом. Когда все произошло, мужчина остановился и посмотрел вверх. И тут с крыши сорвался новый сугроб, снег упал практически в то же самое место.

Как потом написали жители улицы Первомайской пишут в соцсетях, они уже не раз жаловались на крыши, снег на них создает угрозу для жизни и здоровья прохожих.

ИСТОЧНИК KP.RU

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