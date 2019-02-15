ВТБ Капитал Инвестиции стал инвестиционным консультантом международной группы Generali

СЕГОДНЯ 14:36 2019-02-15T14:36:12+03:00

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ВТБ Капитал Инвестиции получил мандат на управление активами от международной инвестиционной группы Generali Investments CEE. В рамках договора ВТБ Капитал Инвестиции будет оказывать комплексные консультационные услуги международной группе по портфельным инвестициям на российском рынке. Комплексный подход будет включать в себя формирование инвестиционного портфеля, аналитику, макроэкономические обзоры, а также прогнозы по валютно-конверсионным операциям и пр.

Это соглашение стало первым шагом в долгосрочном стратегическом сотрудничестве на российском рынке между двумя инвестиционными группами. ВТБ Капитал Инвестиции планирует расширять партнерство с Generali Investments CEE, оказывая полный спектр услуг по управлению активами, в частности запустить ряд инвестиционных фондов с фокусом на российский рынок.

- Мы признательны, что международная инвестиционная группа Generali выбрала ВТБ Капитал Инвестиции своим партнёром в России. Подписание данного соглашения является первым шагом в стратегическом и долгосрочном сотрудничестве. Наше партнёрство подтверждает растущий интерес международных инвесторов к локальному рынку и доверие к экспертизе команды ВТБ Капитал Инвестиции, лидера на рынке управление активами в России, - отметил глава ВТБ Капитал Инвестиции Владимир Потапов.

- Наше стратегическое долгосрочное партнёрство с ВТБ Капитал Инвестиции станет важным шагом в расширении географии бизнеса нашей компании в регионе «Австрия, Центральная и Восточная Европа и Россия». Мы стремимся усилить наше присутствие на российском рынке, поэтому нам важно полагаться на сильных бизнес-партнеров с лучшей экспертизой на рынке. Уверен, что профессионализм нашего партнера в сфере управления активами позволит нам повысить качество наших услуг, чтобы продолжить предлагать нашим клиентам лучшие инвестиционные решения, - отметил генеральный директор Generali Investments CEE Йозеф Бенеш.

СПРАВКА

ВТБ Капитал Инвестиции входит в группу ВТБ и является крупнейшим бизнесом по управлению инвестициями на российском рынке, объем активов под управлением составляет $22 млрд. Команда, обладающая профессиональной экспертизой и неоднократно отмеченная наградами, предоставляет инвестиционные решения мирового уровня более 300 000 клиентов. ВТБ Капитал Инвестиции оказывает полный спектр инвестиционных услуг и объединяет ВТБ Капитал Управление Инвестициями (управляющая компания для российских и международных инвесторов), департамент брокерского обслуживания банка ВТБ (брокерские услуги розничным клиентам), ВТБ Капитал Брокер (брокерское направление для институциональных инвесторов), ВТБ Капитал Форекс (обслуживание физических лиц на рынках Форекс).

Generali Investments CEE - крупнейшая компания по управлению активами в Центральной и Восточной Европе, одновременно является управляющей активами Generali CEE Holding B.V. в 12 странах, включая Австрию, а также регион Центральная и Восточная Европа и Россия. Generali Investments CEE управляет активами на общую сумму 17 млрд евро. Компания является частью Generali Group, независимой итальянской группы с широким международным присутствием. Основанная в 1831 году, группа входит в число ведущих мировых страховщиков и управляющих активами и присутствует в более чем 50 странах с общим премиальным доходом, превысившим 68 миллиардов евро в 2017 году. Имея более 71 тысяч сотрудников по всему миру и 57 миллионов клиентов, группа занимает лидирующие позиции в Западной Европе и постоянно наращивает присутствие на рынках Центральной и Восточной Европы и в Азии.

ИСТОЧНИК KP.RU