В Татарстане приставы закрыли нелегальный детсад
В Альметьевске появился частный детсад, который располагался в одном из жилых домов города. Однако вскоре выяснилось, что работали частники незаконно. Так что по решению суда приставы должны были закрыть этот детсад.
Вот только его руководство ушло в глухую оборону, не пуская внутрь исполнителей.
Попытки решить вопрос мирно ни к чему не привели и приставы составили шесть протоколов об административном правонарушении по статье "Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов".
В итоге закрывать нелегальный детсад вместе с судебными исполнителями приехали полицейские, а также специалисты управлением образования Альметьевского района и психологи. Деятельность учреждения прекращена, сообщили в УФССП Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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