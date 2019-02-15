В Татарстане приставы закрыли нелегальный детсад

СЕГОДНЯ 13:50 2019-02-15T13:50:15+03:00

Это было сделано на основании решения суда

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В Альметьевске появился частный детсад, который располагался в одном из жилых домов города. Однако вскоре выяснилось, что работали частники незаконно. Так что по решению суда приставы должны были закрыть этот детсад.

Вот только его руководство ушло в глухую оборону, не пуская внутрь исполнителей.

Попытки решить вопрос мирно ни к чему не привели и приставы составили шесть протоколов об административном правонарушении по статье "Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов".

В итоге закрывать нелегальный детсад вместе с судебными исполнителями приехали полицейские, а также специалисты управлением образования Альметьевского района и психологи. Деятельность учреждения прекращена, сообщили в УФССП Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU