В Чувашии построят региональный центр для одаренных детей
На Российском инвестиционном форуме в Сочи глава Чувашии Михаил Игнатьев и руководитель образовательного фонда «Талант и успех» Елена Шмелева приняли решение создать на территории Чувашии региональный центр для одаренных детей.
Известно, что в рамках подписанного соглашения, будет систематизирована работа по выявлению одаренных детей. Кроме того, планируется развитие партнерской сети для реализации специализированных программ и организации мероприятий в области науки, спорта, а также культуры.
Отмечается, что региональный центр для одаренных детей в Чувашии будет создаваться по модели аналогичного учреждения под названием «Сириус», который расположен в Сочи. Его учащимися станут победители и призеры олимпиад, научно-исследовательских конференций и интеллектуальных конкурсов, творческих и спортивных мероприятий.
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ИСТОЧНИК KP.RU