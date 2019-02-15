2019-02-15T15:26:02+03:00
Общество

В Чувашии построят региональный центр для одаренных детей

Примером для него станет другой образовательный центр в Сочи - «Сириус»
Алина ГАБДУЛИНА
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На Российском инвестиционном форуме в Сочи глава Чувашии Михаил Игнатьев и руководитель образовательного фонда «Талант и успех» Елена Шмелева подписали соответствующее соглашение.На Российском инвестиционном форуме в Сочи глава Чувашии Михаил Игнатьев и руководитель образовательного фонда «Талант и успех» Елена Шмелева подписали соответствующее соглашение.
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На Российском инвестиционном форуме в Сочи глава Чувашии Михаил Игнатьев и руководитель образовательного фонда «Талант и успех» Елена Шмелева приняли решение создать на территории Чувашии региональный центр для одаренных детей.

Известно, что в рамках подписанного соглашения, будет систематизирована работа по выявлению одаренных детей. Кроме того, планируется развитие партнерской сети для реализации специализированных программ и организации мероприятий в области науки, спорта, а также культуры.

Отмечается, что региональный центр для одаренных детей в Чувашии будет создаваться по модели аналогичного учреждения под названием «Сириус», который расположен в Сочи. Его учащимися станут победители и призеры олимпиад, научно-исследовательских конференций и интеллектуальных конкурсов, творческих и спортивных мероприятий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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