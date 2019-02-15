Депутаты просят все-таки ввести в Казани студенческий проездной
Они считают, что студенты ищут подработку, чтобы оплачивать проезд
На транспортный грант сейчас может рассчитывать всего 2% студентов, а на учебу ездить нужно всемФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:
Казалось бы, власти Татарстана решили проблему местных студентов, которые просили вернуть им льготные проездные. Итогом стало увеличение финансирования транспортный грантов. Однако теперь с просьбой вернуть в оборот именно студенческий проездной к премьер-министру Алексею Песошину обратились депутаты госсовета республики.
Они отметили, что на транспортный грант сейчас может рассчитывать всего 2% студентов, а на учебу ездить нужно всем. По мнению депутатов, эту проблему молодежь решает подработкой, которая после плохо сказывается на их успеваемости в вузах.
ИСТОЧНИК KP.RU