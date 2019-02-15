2019-02-15T13:24:10+03:00
Общество

Депутаты просят все-таки ввести в Казани студенческий проездной

Они считают, что студенты ищут подработку, чтобы оплачивать проезд
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
На транспортный грант сейчас может рассчитывать всего 2% студентов, а на учебу ездить нужно всемНа транспортный грант сейчас может рассчитывать всего 2% студентов, а на учебу ездить нужно всемФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

Казалось бы, власти Татарстана решили проблему местных студентов, которые просили вернуть им льготные проездные. Итогом стало увеличение финансирования транспортный грантов. Однако теперь с просьбой вернуть в оборот именно студенческий проездной к премьер-министру Алексею Песошину обратились депутаты госсовета республики.

Они отметили, что на транспортный грант сейчас может рассчитывать всего 2% студентов, а на учебу ездить нужно всем. По мнению депутатов, эту проблему молодежь решает подработкой, которая после плохо сказывается на их успеваемости в вузах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Международное агентство повысило кредитные рейтинги Татарстана и Чувашии
В Йошкар-Оле прохожий чудом избежал встречи с рухнувшим с крыши сугробом
Первые триста работ заявлены на конкурс «Ростелекома» для журналистов и блогеров
В Чувашии построят региональный центр для одаренных детей
В Татарстане запустят сеть городских курортов с демократичными ценами
ВТБ Капитал Инвестиции стал инвестиционным консультантом международной группы Generali
В Казани во время пожара полностью сгорел дом
В Татарстане приставы закрыли нелегальный детсад
"11 человек наберем, чтобы играть?": "Рубин" покинул очередной футболист
В Татарстане церковный суд лишил сана священника обвиненного в глумлении над Христом»
ВТБ Лизинг продлевает скидки на автомобили Volkswagen
Концерт Стаса Михайлова в Набережных Челнах отменили
В Татарстане при пожаре погибли мать и сын, а также пострадал их сосед
В День всех влюбленных казанцы сдали 97 литров крови
В Татарстане на трассе М7 перевернулась легковушка, погиб водитель