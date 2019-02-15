Депутаты просят все-таки ввести в Казани студенческий проездной

СЕГОДНЯ 13:24 2019-02-15T13:24:10+03:00

На транспортный грант сейчас может рассчитывать всего 2% студентов, а на учебу ездить нужно всем Фото: Татьяна Коркина

Изменить размер текста: A A

Казалось бы, власти Татарстана решили проблему местных студентов, которые просили вернуть им льготные проездные. Итогом стало увеличение финансирования транспортный грантов. Однако теперь с просьбой вернуть в оборот именно студенческий проездной к премьер-министру Алексею Песошину обратились депутаты госсовета республики.

Они отметили, что на транспортный грант сейчас может рассчитывать всего 2% студентов, а на учебу ездить нужно всем. По мнению депутатов, эту проблему молодежь решает подработкой, которая после плохо сказывается на их успеваемости в вузах.

ИСТОЧНИК KP.RU