ВТБ Лизинг продлевает скидки на автомобили Volkswagen

СЕГОДНЯ 12:04 2019-02-15T12:04:47+03:00

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ВТБ Лизинг продлевает до конца июня 2019 года действие специальной программы на автомобили Volkswagen Teramont для корпоративных клиентов. Приобрести эти транспортные средства юридические лица и индивидуальные предприниматели могут с выгодой до 500 тысяч рублей.

- Volkswagen входит в число наиболее востребованных марок среди наших клиентов: в прошлом году мы передали в лизинг более тысячи автомобилей Volkswagen. В связи с повышенным спросом клиентов на эту модель мы решили продлить комфортные условия ее приобретения, - прокомментировал заместитель генерального директора ВТБ Лизинг Евгений Татаринов.

ИСТОЧНИК KP.RU