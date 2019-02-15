СЕГОДНЯ 14:08 2019-02-15T14:09:27+03:00

По счастливой случайности, никто не пострадал [видео]

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Жители Ново-Савиновского района Казани ночью 14 февраля стали очевидцами большого пожара на улице Кемеровской. Сообщение о возгорании появилось в 23.20, свидетель сообщил что горит частный нежилой дом с надворными постройками. Пламя перекинулось на соседний, жилой дом, который расположен в двух метрах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/692115" frameborder="0"></iframe> В Казани во время пожара полностью сгорел дом.соцсети

Сильное пламя сбили в 23.45.

- Жилой дом для дальнейшего проживания пригоден, - сообщили в МЧС Татарстана. - Общая площадь пожара составила 60 квадратных метров. Предварительная причина - нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

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ИСТОЧНИК KP.RU