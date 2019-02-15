2019-02-15T14:09:27+03:00
Происшествия

В Казани во время пожара полностью сгорел дом

По счастливой случайности, никто не пострадал [видео]
Лика ИСАЕВА
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Фото: МЧС ТатарстанаФото: МЧС Татарстана
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Жители Ново-Савиновского района Казани ночью 14 февраля стали очевидцами большого пожара на улице Кемеровской. Сообщение о возгорании появилось в 23.20, свидетель сообщил что горит частный нежилой дом с надворными постройками. Пламя перекинулось на соседний, жилой дом, который расположен в двух метрах.

В Казани во время пожара полностью сгорел дом.соцсети

Сильное пламя сбили в 23.45.

- Жилой дом для дальнейшего проживания пригоден, - сообщили в МЧС Татарстана. - Общая площадь пожара составила 60 квадратных метров. Предварительная причина - нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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