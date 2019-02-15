В Казани во время пожара полностью сгорел дом
Жители Ново-Савиновского района Казани ночью 14 февраля стали очевидцами большого пожара на улице Кемеровской. Сообщение о возгорании появилось в 23.20, свидетель сообщил что горит частный нежилой дом с надворными постройками. Пламя перекинулось на соседний, жилой дом, который расположен в двух метрах.
В Казани во время пожара полностью сгорел дом.соцсети
Сильное пламя сбили в 23.45.
- Жилой дом для дальнейшего проживания пригоден, - сообщили в МЧС Татарстана. - Общая площадь пожара составила 60 квадратных метров. Предварительная причина - нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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