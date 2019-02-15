2019-02-15T17:31:29+03:00
Происшествия

В Чувашии экс-директор бассейна, в котором утонул ребенок, отделался условным сроком

ради экономии он побрезговал мерами безопасности
Лика ИСАЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Новочебоксарский городской суд вынес обвинительный вердикт экс-директору детско-юношеской спортивной школы №2. Мужчина признан виновным по двум уголовнымстатьям: "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека". Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно, также на один год его лишили права занимать руководящие должности в образовательных учреждениях.

Напомним, трагедия произошла 17 ноября 2018 года. 9-летний мальчик вместе с отцом пришли в День здоровья и спорта в бассейн. Мужчину в воду не пустили, потому что у него не было справки от врача. Он ждал сына в холле, а в это время мальчик захлебнулся и утонул.

Во время следствия и суда выяснилось, что будучи директором бассейна, мужчина ради экономии с мая 2017 по ноябрь 2018 года не создавал безопасные условия для посетителей бассейна, а также не обеспечивал врачебный контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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