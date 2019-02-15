2019-02-15T11:53:29+03:00
Звезды

Концерт Стаса Михайлова в Набережных Челнах отменили

Цена билета доходила до 5,5 тысяч рублей
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Концерт должен был состояться 16 февраля.Концерт должен был состояться 16 февраля.Фото: Борис КУДРЯВОВ
Изменить размер текста:

16 февраля в Набережных Челнах должен был выступить Стас Михайлов. Именно, что должен был. В татарстанский автоград в итоге знаменитый певец не приедет. Его концерт, намеченный зале имени Сары Садыковой, отменили.

- Возврат денежных средств за билеты будет производиться по месту приобретения. Организаторы приносят искренние извинения за доставленные неудобства, - такое сообщение можно увидеть на сайте bileton.ru.

К слову, цены на билеты были не из дешевых. Попасть на выступление Стаса Михайлова можно было, заплатив от 2100 до 5500 рублей. Что иенно стало причиной отмены концерта, пока точно сказать нельзя. По одной из версий, принимающая сторона не выполнила условия райдера артиста. По другой версии, у Михайлова изменился гастрольный график.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Татарстане церковный суд лишил сана священника обвиненного в глумлении над Христом»
ВТБ Лизинг продлевает скидки на автомобили Volkswagen
В Татарстане при пожаре погибли мать и сын, а также пострадал их сосед
В День всех влюбленных казанцы сдали 97 литров крови
В Татарстане на трассе М7 перевернулась легковушка, погиб водитель
В Марий Эл за побег осужденной наказали шестерых сотрудников УФСИН
В Чувашии на трассе М7 в аварии пострадали четыре человека, в том числе двое детей
В Казани арестовали водителя, сбившего инспектора ДПС
ВТБ и КОМОССТРОЙ® подписали соглашение о сотрудничестве
В Татарстане руководителя фирмы будут судить за хищение из федерального бюджета 5,7 миллионов рублей
Татарстанские таможенники изъяли у пассажиров из Вьетнама крокодилов
Популярное кафе в Казани оштрафовали из-за проблем в женском туалете
"Ак Барс" отправился на игру с "Автомобилистом" без Маркова, но с четырьмя молодыми игроками
ВТБ Капитал Инвестиции выступит партнером конкурса слэм-данков Матча Всех Звезд Единой лиги ВТБ
«Ростелеком» придал новый импульс УЦН: сотовая связь с доставкой в сёла
В честь Дня Святого Валентина жителям Нижнекамска в любви признается телевышка
Жителя Чувашии, который угрожал женщине выколоть глаза и изнасиловал ее, приговорен к 9 годам колонии
В Казани 79-летняя пенсионерка отдала 17 тысяч рублей за "снятие порчи"
Офелия, Айла и Реналия: ТОП редких имен новорожденных Казани за неделю
Технические поражения, штрафы и дисквалификация 12 игроков: "Синтезу" и "Спартаку" огласили наказание за массовую драку игроков
Метель, снежные заносы и ухудшение видимости: 15 февраля в Татарстане резко ухудшится погода
Депутаты Госсовета Татарстана придумали как удержать налоги самозанятых в республике
Могут ездить с опущенными «рогами»: На дороги Чебоксар вышли новые троллейбусы
Инструкция для влюбленных: топ-5 мест в Казани для романтичных селфи и красивых видео
В казанском поселке Отары нашли свалку токсичного снега