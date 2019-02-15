Концерт Стаса Михайлова в Набережных Челнах отменили

СЕГОДНЯ 11:53 2019-02-15T11:53:29+03:00

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16 февраля в Набережных Челнах должен был выступить Стас Михайлов. Именно, что должен был. В татарстанский автоград в итоге знаменитый певец не приедет. Его концерт, намеченный зале имени Сары Садыковой, отменили.

- Возврат денежных средств за билеты будет производиться по месту приобретения. Организаторы приносят искренние извинения за доставленные неудобства, - такое сообщение можно увидеть на сайте bileton.ru.

К слову, цены на билеты были не из дешевых. Попасть на выступление Стаса Михайлова можно было, заплатив от 2100 до 5500 рублей. Что иенно стало причиной отмены концерта, пока точно сказать нельзя. По одной из версий, принимающая сторона не выполнила условия райдера артиста. По другой версии, у Михайлова изменился гастрольный график.

ИСТОЧНИК KP.RU